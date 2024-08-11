Никитина (Леонидова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Никитина Татьяна Иоанновна
Отец ребёнка: Никитин Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1904
Сын: Никитин Алексей Иоаннович
Отец ребёнка: Никитин Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1906
Дочь: Никитина Вера Иоанновна
Отец ребёнка: Никитин Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1906
Дочь: (Никитина) Вера Иоанновна
Отец ребёнка: Никитин Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
19.07.1913
Дочь: Березина (Никитина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иоанн Андреевич
Смерть
Неизвестно