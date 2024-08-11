Никитина (Леонидова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Леонидова) Наталья Алексеевна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Никитина Татьяна Иоанновна

Отец ребёнка: Никитин Иоанн Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.02.1904

Сын: Никитин Алексей Иоаннович

Отец ребёнка: Никитин Иоанн Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.09.1906

Дочь: Никитина Вера Иоанновна

Отец ребёнка: Никитин Иоанн Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.09.1906

Дочь: (Никитина) Вера Иоанновна

Отец ребёнка: Никитин Иоанн Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.07.1913

Дочь: Березина (Никитина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иоанн Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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