Матрона Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мазаева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Григорьевич
Путятино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно