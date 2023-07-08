Матрона Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мазаева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Григорьевич

Путятино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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