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Погорелов Трофим (Григорий) Поликарпович
Погорелов Трофим (Григорий) Поликарпович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Пол
Мужской
Отец
Погорелов Поликарп Тихонович
1889 г.р.
Мать
Варвара
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Погорелов Поликарп Тихонович
Мать:
Варвара
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