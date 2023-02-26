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Ольга Николаева

Место рождения

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1905

Муж: Иван (Андреев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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