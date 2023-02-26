Елена Григорьева
Место рожденияд.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1778
Дата смерти03.02.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.10.1796
Муж: Яков Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.12.1797
Дочь: Лукия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
13.01.1801
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
05.06.1807
Дочь: Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
25.07.1809
Дочь: Харитина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
До 1817
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
09.10.1820
Дочь: Устиния Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Смерть
03.02.1833
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище