Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Григорьева

Место рождения

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

03.02.1833

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: ?

Мать: ?

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1796

Муж: Яков Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.12.1797

Дочь: Лукия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1801

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1807

Дочь: Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1809

Дочь: Харитина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Якушевич Илья Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1820

Дочь: Устиния Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
03.02.1833
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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