Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Дочь: Селедкина Матрена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Матрена на тот момент было 48 лет. Она была уже тогда вдовой.
Смерть
Неизвестно