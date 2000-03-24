Каузова (Еремина) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1922
Дата смерти24.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каузов Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1940
Сын: Каузов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Каузов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
08.10.1941
Дочь: Яшонкова (Каузова) Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Каузов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Каузов Михаил Степанович
Смерть
24.03.2000