Каузова (Еремина) Александра Алексеевна 02.08.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каузова (Еремина) Александра Алексеевна

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Место рождения

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

02.08.1922

Дата смерти

24.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922

Отец: Еремин Алексей Иванович

Мать: Еремина (Фомина) Мария Григорьевна

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каузов Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каузов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
01.02.1940

Сын: Каузов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Каузов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
08.10.1941

Дочь: Яшонкова (Каузова) Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Каузов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Каузов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Каузов Михаил Степанович

Смерть
24.03.2000

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