Гриневич Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.02.1938

Дата смерти

01.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пустовит Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
02.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пустовит Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
04.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пустовит Александра Алексеевна

Еголево, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1987
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