Гриневич Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.02.1938
Дата смерти01.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1964
Рождение ребёнка
02.10.1966
Рождение ребёнка
04.08.1970
Еголево, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1987