Пустовит (Дектярёва) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 06.01.1944
Дата смертиОколо 15.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.01.1944
Отец: Дектярёв Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1964
Рождение ребёнка
02.10.1966
Рождение ребёнка
04.08.1970
Еголево, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Около 15.01.2011
606676
Похороны
Неизвестно
606676