Пустовит (Дектярёва) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовит (Дектярёва) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 06.01.1944

Дата смерти

Около 15.01.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.01.1944

Отец: Дектярёв Алексей

Мать: Дектярёва Валентина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриневич Сергей Александрович

Рождение ребёнка
02.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриневич Сергей Александрович

Рождение ребёнка
04.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриневич Сергей Александрович

Еголево, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Около 15.01.2011
Ширмакша, Сокольский, Нижегородская область
606676
Похороны
Неизвестно
Ширмакша, Сокольский, Нижегородская область
606676

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