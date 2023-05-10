Рябова Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Рябов Прохор Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Марфа Прохоровна
Отец ребёнка: Рябов Прохор Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Рябов Прохор Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Рябова Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Рябов Прохор Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Рябов Прохор Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Смерть
Неизвестно