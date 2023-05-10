Рябова Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Рябов Павел Прохорович

Отец ребёнка: Рябов Прохор Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Марфа Прохоровна

Отец ребёнка: Рябов Прохор Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Рябов Козма Прохорович

Отец ребёнка: Рябов Прохор Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Рябова Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Рябов Прохор Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Рябов Никифор Прохорович

Отец ребёнка: Рябов Прохор Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Прохор Данилович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Смерть
Неизвестно
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