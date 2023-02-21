Суббтина (Щепкина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суббтина (Щепкина) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1903

Дата смерти

30.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1903

Отец: Щепкин Пётр

Мать: Щепкина Ксиния

Рождение ребёнка
10.01.1928

Сын: Субботин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Субботин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
14.09.1931

Дочь: Елаткина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Субботин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Субботин Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Николай Яковлевич

Смерть
30.08.1968
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