Суббтина (Щепкина) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1903
Дата смерти30.08.1968
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1903
Отец: Щепкин Пётр
Мать: Щепкина Ксиния
Рождение ребёнка
10.01.1928
Сын: Субботин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Субботин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
14.09.1931
Дочь: Елаткина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Субботин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Субботин Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1968