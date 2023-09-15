Ищенко (Аксёнова) Олеся
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксёнов Николай
Мать: Аксёнова Ирина
Рождение ребёнка
26.11.1997
Сын: Аксёнов Сергей
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
09.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Совхоз Морской
Рождение ребёнка
?.01.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область