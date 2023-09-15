Ищенко (Аксёнова) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко (Аксёнова) Олеся

Место рождения

Комсомольск, Первомайский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1960 г.р.

Дети

1997 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксёнов Николай

Мать: Аксёнова Ирина

Комсомольск, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.11.1997

Сын: Аксёнов Сергей

Отец ребёнка: ?

Комсомольск, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Совхоз Морской
Рождение ребёнка
?.01.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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