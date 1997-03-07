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Аксёнов Николай

Место рождения

Комсомольск, Первомайский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Комсомольск, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.12.1977

Сын: Аксёнов Алексей

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина

Комсомольск, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищенко Олеся

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина

Комсомольск, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Николай

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина

Комсомольск, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Илья

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина

Комсомольск, Первомайский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Ирина

Смерть
07.03.1997
Комсомольск, Первомайский муниципальный район, Томская область
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