Аксёнов Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.03.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1977
Сын: Аксёнов Алексей
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко Олеся
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Николай
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Илья
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксёнова Ирина
Смерть
07.03.1997