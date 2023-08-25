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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
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Добавил:

СМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1997

Сын: Аксёнов Сергей

Мать ребёнка: Ищенко Олеся

Комсомольск, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ищенко Олеся

Совхоз Морской
Рождение ребёнка
?.01.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ищенко Олеся

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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