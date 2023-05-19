Крыгинъ Акимъ
Место рождения
Дата рождения03.09.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1852
Отец: Крыгинъ Дмитрій
Мать: Крыгина Агафья
Рождение ребёнка
20.07.1872
Сын: Крыгинъ Илья
Мать ребёнка: Крыгина Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
22.12.1873
Сын: Крыгинъ Петръ
Мать ребёнка: Крыгина Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
27.10.1875
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Крыгина Пелагея Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крыгина Пелагея Матвеева