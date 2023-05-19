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Крыгинъ Акимъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.09.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1852

Отец: Крыгинъ Дмитрій

Мать: Крыгина Агафья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1872

Сын: Крыгинъ Илья

Мать ребёнка: Крыгина Пелагея Матвеева

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1873

Сын: Крыгинъ Петръ

Мать ребёнка: Крыгина Пелагея Матвеева

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1875

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Крыгина Пелагея Матвеева

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыгина Пелагея Матвеева

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