Попугаев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мальцева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Попугаев Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Волкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Попугаев Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.1908
Дочь: Зверева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Попугаев Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
25.12.1916
Мать ребёнка: Попугаев Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно