Попугаев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попугаев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мальцева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Попугаев Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Волкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Попугаев Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.1908

Дочь: Зверева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Попугаев Ольга Васильевна

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.12.1916

Сын: Попугаев Петр Иванович

Мать ребёнка: Попугаев Ольга Васильевна

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попугаев Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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