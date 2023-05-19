Семендяева (Проскуркина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семендяева (Проскуркина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Проскуркин Иван Илларионович

Мать: Проскуркина Агафья Семеновна

Бракосочетание
06.11.1838

Муж: Семендяев Василий Тихонович

Рождение ребёнка
08.09.1840

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Семендяев Василий Тихонович

Рождение ребёнка
30.04.1843

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Семендяев Василий Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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