Семендяева (Проскуркина) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
06.11.1838
Рождение ребёнка
08.09.1840
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Семендяев Василий Тихонович
Рождение ребёнка
30.04.1843
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Семендяев Василий Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно