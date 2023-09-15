Оболенский Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения16.02.1888
Дата смерти06.06.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1888
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
26.?.1917
Сын: Оболенский Фёдор Сергеевич
Мать ребёнка: Оболенская Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.02.1918
Сын: Оболенский Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Оболенская Екатерина Фёдоровна
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.12.1921
Дочь: Гайот Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Оболенская Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мещеринова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Оболенская Екатерина Фёдоровна
Смерть
06.06.1964
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика