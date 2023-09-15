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Оболенский Сергей Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.02.1888

Дата смерти

06.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1888

Отец: Оболенский Александр Андреевич

Мать: Оболенская Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1913

Жена: Оболенская Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.?.1917

Сын: Оболенский Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Оболенская Екатерина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.02.1918

Сын: Оболенский Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Оболенская Екатерина Фёдоровна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.12.1921

Дочь: Гайот Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Оболенская Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мещеринова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Оболенская Екатерина Фёдоровна

Смерть
06.06.1964
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика
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