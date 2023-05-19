Баушкина (Кузнецова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти18.03.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Кузнецовъ Яковъ
Мать: Кузнецова Василиса
Бракосочетание
27.01.1807
Муж: Баушкинъ Фаддей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Баушкина Анна
Отец ребёнка: Баушкинъ Фаддей
Рождение ребёнка
10.06.1813
Дочь: Баушкина Акулина
Отец ребёнка: Баушкинъ Фаддей
Рождение ребёнка
09.11.1814
Сын: Баушкинъ Христофоръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Фаддей
Смерть
18.03.1818