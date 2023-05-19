Баушкина (Кузнецова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаушкина (Кузнецова) Агрофена

Баушкина (Кузнецова) Агрофена

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

18.03.1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Кузнецовъ Яковъ

Мать: Кузнецова Василиса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1807

Муж: Баушкинъ Фаддей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Баушкина Анна

Отец ребёнка: Баушкинъ Фаддей

Рождение ребёнка
10.06.1813

Дочь: Баушкина Акулина

Отец ребёнка: Баушкинъ Фаддей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1814

Сын: Баушкинъ Христофоръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Фаддей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.03.1818
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close