Москвитин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Москвитин -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Москвитин Денис Степанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1744
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1745
Малый Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1762
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://sites.google.com/view/krasuezd/духовное-правление/1763
Смерть
Неизвестно