Москвитин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвитин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Москвитин -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Москвитин Денис Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1744
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1745
Малый Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1762
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://sites.google.com/view/krasuezd/духовное-правление/1763
Смерть
Неизвестно

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