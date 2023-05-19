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Савиновъ Карпъ

Место рождения

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Савва Мироновъ

Мать: Прасковья Зотиева

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Федосья Никифорова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Полякова Татьяна

Мать ребёнка: Федосья Никифорова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Карповъ Евстафий

Мать ребёнка: Федосья Никифорова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Никифорова

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