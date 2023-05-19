Савиновъ Карпъ
Место рождения
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Савва Мироновъ
Мать: Прасковья Зотиева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Федосья Никифорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Полякова Татьяна
Мать ребёнка: Федосья Никифорова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Карповъ Евстафий
Мать ребёнка: Федосья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Никифорова