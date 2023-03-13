Федосья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Никифорова

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Место рождения

деревни Поповки

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

деревни Поповки
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Савиновъ Карпъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Полякова Татьяна

Отец ребёнка: Савиновъ Карпъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Карповъ Евстафий

Отец ребёнка: Савиновъ Карпъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиновъ Карпъ

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