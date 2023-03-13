Федосья Никифорова
Место рождениядеревни Поповки
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
деревни Поповки
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Савиновъ Карпъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Полякова Татьяна
Отец ребёнка: Савиновъ Карпъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Карповъ Евстафий
Отец ребёнка: Савиновъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савиновъ Карпъ