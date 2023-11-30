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Freund (Wehrwein) Catharina Elisabeth

Место рождения

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Resanowka
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Freund Catharina Barbara

Отец ребёнка: Freund Johann Friedrich

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Freund Maria Elisabeth

Отец ребёнка: Freund Johann Friedrich

Рождение ребёнка
24.05.1846

Сын: Freund Johann Leonhardt

Отец ребёнка: Freund Johann Friedrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Freund Johann Friedrich

Смерть
Неизвестно
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