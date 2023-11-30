Freund (Wehrwein) Catharina Elisabeth
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Resanowka
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Freund Catharina Barbara
Отец ребёнка: Freund Johann Friedrich
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Freund Maria Elisabeth
Отец ребёнка: Freund Johann Friedrich
Рождение ребёнка
24.05.1846
Отец ребёнка: Freund Johann Friedrich
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно