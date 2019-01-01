село Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Рязановка

Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Об утверждении устава Товарищества для общественного ведения сельского хозяйства поселян села Рязановки Панинской волости Николаевского уезда Самарской губернии. 1901–190 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1625Резановка, кол. нем.при р. Тащанке.147108129523504Церковь лютеранская 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Панинская волость
993. Рязановка (Нэб), село бывшее колонистов, дворов 138, жителей 1454, церковь лютеранская, школа, 5 лавок, 7 ветряных мельниц, копп. мльн.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Рязановская волость
С. Рязановка. Пос. Немцы. Лютер.4712Р. Волга30014525813501250

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Марксовский район
43826Рязановкасело51°47'с.ш.46°58'в.д.M-38-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Марксовский муниципальный район, Подлесновское сельское поселение
63626458146с Рязановкасело

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