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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об утверждении устава Товарищества для общественного ведения сельского хозяйства поселян села Рязановки Панинской волости Николаевского уезда Самарской губернии. 1901–190 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1625Резановка, кол. нем.при р. Тащанке.147108129523504Церковь лютеранская 1. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
993. Рязановка (Нэб), село бывшее колонистов, дворов 138, жителей 1454, церковь лютеранская, школа, 5 лавок, 7 ветряных мельниц, копп. мльн.
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Рязановка. Пос. Немцы. Лютер.4712Р. Волга300145—25813501250
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43826Рязановкасело51°47'с.ш.46°58'в.д.M-38-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63626458146с Рязановкасело