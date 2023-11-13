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Волков Павел Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Между 22.09.1918 и 1924

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна

Бракосочетание
28.02.1908

Жена: Волкова Васса Дометьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Елисеев и Елясин Поручители по невесте: Маркушин и Федор Клюкин (их несколько)
Рождение ребёнка
06.06.1909

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1912

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 13.03.1914

Сын: Волков Василий Павлович

Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1916

Сын: Волков Иван Павлович

Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1918

Сын: Волков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Степанида Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 22.09.1918 и 1924
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