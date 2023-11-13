Волков Павел Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиМежду 22.09.1918 и 1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна
Бракосочетание
28.02.1908
Жена: Волкова Васса Дометьевна
Поручители по жениху: Елисеев и Елясин Поручители по невесте: Маркушин и Федор Клюкин (их несколько)
Рождение ребёнка
06.06.1909
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна
Рождение ребёнка
05.02.1912
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна
Рождение ребёнка
Около 13.03.1914
Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна
Рождение ребёнка
25.10.1916
Сын: Волков Иван Павлович
Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна
Рождение ребёнка
22.09.1918
Мать ребёнка: Волкова Васса Дометьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 22.09.1918 и 1924