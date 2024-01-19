Волкова (Ибряимова) Васса Дометьевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1888
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1888
Крещение
02.09.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович
Бракосочетание
28.02.1908
Рождение ребёнка
06.06.1909
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович
Рождение ребёнка
05.02.1912
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович
Рождение ребёнка
Около 13.03.1914
Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович
Рождение ребёнка
25.10.1916
Сын: Волков Иван Павлович
Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович
Рождение ребёнка
22.09.1918
Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1923