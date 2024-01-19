Волкова (Ибряимова) Васса Дометьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Ибряимова) Васса Дометьевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.08.1888

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1888

Отец: Ибряимов Дометий Андреевич

Мать: Ибряимова Устинья Максимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.09.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович

Бракосочетание
28.02.1908

Муж: Волков Павел Абрамович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1909

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1912

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 13.03.1914

Сын: Волков Василий Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1916

Сын: Волков Иван Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1918

Сын: Волков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Абрамович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
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