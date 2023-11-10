(Волкова) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения06.06.1909
Дата смертиПосле 16.01.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1909
Отец: Волков Павел Абрамович
Мать: Волкова Васса Дометьевна
Крещение
08.06.1909
Восприемники: Иван Абрамович Волков, Наталья Дементьевна Доронина (Ибряимова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.01.1950
в метрике отметка о выдаче свидетельства