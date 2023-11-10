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(Волкова) Ольга Павловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.06.1909

Дата смерти

После 16.01.1950

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1909

Отец: Волков Павел Абрамович

Мать: Волкова Васса Дометьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.06.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Иван Абрамович Волков, Наталья Дементьевна Доронина (Ибряимова)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.01.1950
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