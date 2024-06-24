Филимонова Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филимонов Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Филимонов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Филимонов Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Филимонова) Аграфина Алексеевна
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Филимонова) Феврония Алексеевна
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно