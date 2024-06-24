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Филимонова Анна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Алексей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Филимонов Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Филимонов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Филимонов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Филимонова) Аграфина Алексеевна

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Филимонова) Феврония Алексеевна

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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