Баева (Целых) Татьяна Константинова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Целых Константин Егоров
Рождение ребёнка
12.12.1887
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Баев Николай Никитин
Рождение ребёнка
02.02.1890
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Баев Николай Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баев Николай Никитин
Смерть
Неизвестно