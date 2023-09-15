Баева (Целых) Татьяна Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Целых) Татьяна Константинова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Целых Константин Егоров

Мать: Целых Александра Ерофеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.12.1887

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Баев Николай Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.02.1890

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Баев Николай Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Николай Никитин

Смерть
Неизвестно
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