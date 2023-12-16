Аникин Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аникин (Предпол.) Яков Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898
Сын: Аникин Василий Викторович
Мать ребёнка: Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.06.1901
Мать ребёнка: Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.07.1906
Мать ребёнка: Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.02.1909
Сын: Аникин (участник Вов) Иван Викторович
Мать ребёнка: Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.03.1911
Мать ребёнка: Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.04.1913
Дочь: Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Александр Викторович
Мать ребёнка: Василиса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Дмитриевна
Смерть
Неизвестно