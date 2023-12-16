(Предп.Соловьева) Василиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898
Сын: Аникин Василий Викторович
Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
04.06.1901
Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
16.07.1906
Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
24.02.1909
Сын: Аникин (участник Вов) Иван Викторович
Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
28.03.1911
Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1913
Дочь: Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Александр Викторович
Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно