(Предп.Соловьева) Василиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Предп.Соловьева) Василиса Дмитриевна

(Предп.Соловьева) Василиса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898

Сын: Аникин Василий Викторович

Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
04.06.1901

Сын: Аникин Петр Викторович

Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич

Воскресенка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1906

Сын: Аникин Илья Викторович

Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич

Воскресенка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1909

Сын: Аникин (участник Вов) Иван Викторович

Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич

Воскресенка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1911

Сын: Аникин Никита Викторович

Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич

Воскресенка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1913

Дочь: Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич

Воскресенка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Александр Викторович

Отец ребёнка: Аникин Виктор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Виктор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close