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Каменских Иван Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1891

Дата смерти

29.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1891

Отец: Каменских Лазарь Никитич

Мать: Каменских Екатерина Сергеевна

Крещение
27.01.1891
Перемская, Оханский уезд, Пермская губерния
село Таборское, деревня Малая Шерья
Рождение ребёнка
17.01.1914

Сын: Каменских Иван Иванович

Мать ребёнка: Каменских Евдокия Михайловна

Пермская область, Нытвенский район, деревня Чекмени
Рождение ребёнка
28.09.1915

Дочь: Каменских Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Каменских Евдокия Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменских Евдокия Михайловна

Смерть
29.04.1955
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