Каменских Иван Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1891
Дата смерти29.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1891
Крещение
27.01.1891
Перемская, Оханский уезд, Пермская губерния
село Таборское, деревня Малая Шерья
Рождение ребёнка
17.01.1914
Мать ребёнка: Каменских Евдокия Михайловна
Пермская область, Нытвенский район, деревня Чекмени
Рождение ребёнка
28.09.1915
Дочь: Каменских Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Каменских Евдокия Михайловна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1955