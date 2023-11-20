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Вернер Владимир Анатольевич

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Место рождения

д. Бродец Шаблыкинский район Орловская область

Дата рождения

21.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1969

Отец: Вернер Анатолий Константинович

Мать: Вернер Вера Васильевна

д. Бродец Шаблыкинский район Орловская область
Рождение ребёнка
16.02.1991

Сын: Константинов Максим Владимирович

Мать ребёнка: Константинова Ольга Вячеславовна

Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вернер Ирина

Орёл, город Орёл, Орловская область
Развод
Неизвестно

Жена: Константинова Ольга Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Ольга Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вернер Ирина

Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
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