Вернер Владимир Анатольевич
Место рожденияд. Бродец Шаблыкинский район Орловская область
Дата рождения21.04.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1969
д. Бродец Шаблыкинский район Орловская область
Рождение ребёнка
16.02.1991
Сын: Константинов Максим Владимирович
Мать ребёнка: Константинова Ольга Вячеславовна
Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вернер Ирина
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вернер Ирина
Место жительства
Неизвестно