Ариничева Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти22.04.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Бычков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1881
Дочь: Козявина Екатерина Космина
Отец ребёнка: Ариничев Косьма Георгиевич
Рождение ребёнка
07.02.1884
Отец ребёнка: Ариничев Косьма Георгиевич
Рождение ребёнка
06.03.1885
Отец ребёнка: Ариничев Косьма Георгиевич
Рождение ребёнка
06.03.1885
Отец ребёнка: Ариничев Косьма Георгиевич
Рождение ребёнка
17.10.1887
Отец ребёнка: Ариничев Косьма Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1914