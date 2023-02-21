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Ариничева Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

22.04.1914

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Бычков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1881

Дочь: Козявина Екатерина Космина

Отец ребёнка: Ариничев Косьма Георгиевич

Рождение ребёнка
07.02.1884

Сын: Ариничев Алексей Космин

Отец ребёнка: Ариничев Косьма Георгиевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.03.1885

Сын: Ариничев Василий Косьмин

Отец ребёнка: Ариничев Косьма Георгиевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.03.1885

Сын: Ариничев Алексей Косьмин

Отец ребёнка: Ариничев Косьма Георгиевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.10.1887

Сын: Ариничев Дмитрий Косьмин

Отец ребёнка: Ариничев Косьма Георгиевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ариничев Косьма Георгиевич

Смерть
22.04.1914
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