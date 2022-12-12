Козявина (Ариничева) Екатерина Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина (Ариничева) Екатерина Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1881

Дата смерти

07.12.1909

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1881

Отец: Ариничев Косьма Георгиевич

Мать: Ариничева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Козявин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.06.1907

Сын: Козявин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.12.1909

Сын: Козявин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Василий Григорьевич

Смерть
07.12.1909
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Причина смерти: после родов
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