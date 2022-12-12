Козявина (Ариничева) Екатерина Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1881
Дата смерти07.12.1909
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1881
Рождение ребёнка
1903
Сын: Козявин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.06.1907
Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.12.1909
Сын: Козявин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1909
Причина смерти: после родов