Афимьина Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти30.11.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Афимьин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Афимьин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1895
Дочь: Ершова Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Афимьин Фёдор Иванович
Модестовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1937
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область