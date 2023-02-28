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Афимьина Анна Фёдоровна

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Место рождения

Заборье, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

30.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Заборье, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Афимьин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Афимьин Фёдор Иванович

Заборье, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.02.1895

Дочь: Ершова Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Афимьин Фёдор Иванович

Модестовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афимьин Фёдор Иванович

Смерть
30.11.1937
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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