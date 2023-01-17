Афимьин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Афимьин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Афимьина Анна Фёдоровна
Заборье, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.02.1895
Дочь: Ершова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Афимьина Анна Фёдоровна
Модестовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимьина Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно