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Афимьин Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Афимьин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Афимьина Анна Фёдоровна

Заборье, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.02.1895

Дочь: Ершова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Афимьина Анна Фёдоровна

Модестовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимьина Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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