Шишкина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина Александра Ивановна

Шишкина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

05.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1897 ст.

Муж: Шишкин Иван Андрианович

Никольское, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1899

Дочь: Гойло Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович

Рождение ребёнка
13.02.1902

Сын: Шишкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович

Рождение ребёнка
09.10.1903

Сын: Шишкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шишкина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович

Рождение ребёнка
14.09.1911

Сын: Шишкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович

Рождение ребёнка
02.08.1913

Сын: Шишкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович

Рождение ребёнка
28.11.1917

Сын: Шишкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович

Рождение ребёнка
09.03.1921

Сын: Шишкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович

Рождение ребёнка
13.09.1923

Сын: Шишкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович

Смерть
05.01.1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close