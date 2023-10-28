Шишкина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти05.01.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1897 ст.
Никольское, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1899
Дочь: Гойло Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
13.02.1902
Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
09.10.1903
Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Шишкина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
14.09.1911
Сын: Шишкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
02.08.1913
Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
28.11.1917
Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
09.03.1921
Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
13.09.1923
Отец ребёнка: Шишкин Иван Андрианович
Смерть
05.01.1956