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Захидгаян Камалетдиновна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1883 ст.

Отец: Камалетдин Галимбеков

Мать: Хайриниса Фахритдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Муж: Камалетдин Мухтаров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.

Сын: Нуритдин Камалетдинов

Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1907 ст.

Сын: Гияшитдин Камалетдинович

Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.

Дочь: Нургаян Камалетдинова

Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1911 ст.

Сын: Хаялитдин Камалетдинов

Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.

Дочь: Сарвижахан Камалетдиновна

Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.

Сын: Галяутдин Камалетдинович

Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1917 ст.

Сын: Гилеметдин Камалетдинович

Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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