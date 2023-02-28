Захидгаян Камалетдиновна
Место рождения
Дата рождения29.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1883 ст.
Отец: Камалетдин Галимбеков
Мать: Хайриниса Фахритдинова
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
Муж: Камалетдин Мухтаров
Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.
Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров
Рождение ребёнка
13.07.1907 ст.
Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.
Дочь: Нургаян Камалетдинова
Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров
Рождение ребёнка
27.05.1911 ст.
Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.
Дочь: Сарвижахан Камалетдиновна
Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.
Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров
Рождение ребёнка
21.07.1917 ст.
Сын: Гилеметдин Камалетдинович
Отец ребёнка: Камалетдин Мухтаров
Смерть
Неизвестно