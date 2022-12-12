Камалетдин Мухтаров
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
Жена: Захидгаян Камалетдиновна
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.
Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна
Рождение ребёнка
13.07.1907 ст.
Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.
Дочь: Нургаян Камалетдинова
Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна
Рождение ребёнка
27.05.1911 ст.
Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.
Дочь: Сарвижахан Камалетдиновна
Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.
Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна
Рождение ребёнка
21.07.1917 ст.
Сын: Гилеметдин Камалетдинович
Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна
Смерть
Неизвестно