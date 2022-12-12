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Камалетдин Мухтаров

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Жена: Захидгаян Камалетдиновна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.

Сын: Нуритдин Камалетдинов

Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1907 ст.

Сын: Гияшитдин Камалетдинович

Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1910 ст.

Дочь: Нургаян Камалетдинова

Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1911 ст.

Сын: Хаялитдин Камалетдинов

Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.

Дочь: Сарвижахан Камалетдиновна

Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.

Сын: Галяутдин Камалетдинович

Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1917 ст.

Сын: Гилеметдин Камалетдинович

Мать ребёнка: Захидгаян Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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