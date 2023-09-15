Чегенева Васса Николаевна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Чегенева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чегенев Иван Антонович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Чегенева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чегенев Иван Антонович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Чегенёв Александр Иванович
Отец ребёнка: Чегенев Иван Антонович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Чегенев Иван Антонович
Смерть
Неизвестно