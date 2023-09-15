Чегенева Васса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегенева Васса Николаевна

Место рождения

Ботово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Ботово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Чегенева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чегенев Иван Антонович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Чегенева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чегенев Иван Антонович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Чегенёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Чегенев Иван Антонович

Ботово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Чегенев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чегенев Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
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