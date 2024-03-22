Чегенев Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Чегенева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чегенева Васса Николаевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Чегенева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чегенева Васса Николаевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Чегенёв Александр Иванович
Мать ребёнка: Чегенева Васса Николаевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Чегенева Васса Николаевна
Смерть
Неизвестно