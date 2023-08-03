Военная служба

05.05.1915

Должность/Звание мл. унтер-офицер Воинская часть 247-й пехотный Мариупольский полк Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия передовой перевязочный пункт 62 пехотной дивизии Дата события 05.05.1915 Место события д. Конячево Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Списки потерь солдат 247 пехотного Мариупольского полка Документ №49111, Список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам 247 пехотного Мариупольского полка в сражениях со 2 по 15 мая 1915 года, Автор: 247-й пехотный Мариупольский полк, 1916-02-22