Челбарах Симеон Полихронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Валентина Симеоновна
Мать ребёнка: Челбарах Синклитикия Анастасовна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евгения Симеоновна
Мать ребёнка: Челбарах Синклитикия Анастасовна
Военная служба
05.05.1915
Должность/Звание мл. унтер-офицер Воинская часть 247-й пехотный Мариупольский полк Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия передовой перевязочный пункт 62 пехотной дивизии Дата события 05.05.1915 Место события д. Конячево Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Списки потерь солдат 247 пехотного Мариупольского полка Документ №49111, Список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам 247 пехотного Мариупольского полка в сражениях со 2 по 15 мая 1915 года, Автор: 247-й пехотный Мариупольский полк, 1916-02-22
Военная служба
С 08.05.1915 по 15.05.1915
Воинская часть 247-й пехотный Мариупольский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, м. Енисеевка Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 04.05.1915 Место события Ярослав Тип документа Карточка на выбывших (нижние чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 4673-C
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Челбарах Синклитикия Анастасовна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Вера Симеоновна
Мать ребёнка: Челбарах Синклитикия Анастасовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Челбарах Георгий Симеонович
Мать ребёнка: Челбарах Синклитикия Анастасовна
Смерть
Неизвестно