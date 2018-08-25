Майорова Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1935

Дата смерти

25.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1966

Дочь: Малязина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Тиунчик Владимир Алексеевич

Сосновка, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.08.2018
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