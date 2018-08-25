Майорова Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1935
Дата смерти25.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1966
Дочь: Малязина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Тиунчик Владимир Алексеевич
Сосновка, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.08.2018