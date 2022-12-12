Сосновка
Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1545. Сосновка, деревня бывшая государственная, дворов 103, жителей 547
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Новопоселенная Сосновка, Ново-Адамскойрусские и чуваши1094Показать скан
с. Сосновка, Ново-Адамскойсм. Новопоселен. Сосновка.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188363Сосновкапосёлок55°02'50°49'N-39-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Аксубаевский муниципальный район, Урмандеевское сельское поселение
92604490126п Сосновкапоселок