посёлок Сосновка, посёлок Сосновка, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Сосновка

Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Ново-Адамская волость
1545. Сосновка, деревня бывшая государственная, дворов 103, жителей 547

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Ново-Адамская волость
с. Новопоселенная Сосновка, Ново-Адамскойрусские и чуваши1094
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с. Сосновка, Ново-Адамскойсм. Новопоселен. Сосновка.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Аксубаевский район
188363Сосновкапосёлок55°02'50°49'N-39-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Аксубаевский муниципальный район, Урмандеевское сельское поселение
92604490126п Сосновкапоселок
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