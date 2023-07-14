Соболев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1832
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Каменская Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Костина Лидия Петровна
Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
священник г. Самара