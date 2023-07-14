Соболев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1832

Жена: Соболева Наталья Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Соболев Николай Петрович

Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Каменская Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Костина Лидия Петровна

Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Соболев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Соболева Наталья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник г. Самара
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