Бабушкина (Стерихова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина (Стерихова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.?

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.?

Отец: Стерихов Сергей Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.2023

Дочь: Бабушкина Кира Юрьевна

Отец ребёнка: Бабушкин Юрий Маратович

Рождение ребёнка
23.08.?

Дочь: Бабушкина Алина Юрьевна

Отец ребёнка: Бабушкин Юрий Маратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Юрий Маратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерихов Максим

Отец ребёнка: не указан

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