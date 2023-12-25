Бабушкина (Стерихова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.?
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.?
Отец: Стерихов Сергей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.2023
Дочь: Бабушкина Кира Юрьевна
Отец ребёнка: Бабушкин Юрий Маратович
Рождение ребёнка
23.08.?
Дочь: Бабушкина Алина Юрьевна
Отец ребёнка: Бабушкин Юрий Маратович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерихов Максим
Отец ребёнка: не указан