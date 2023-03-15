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Бабушкина Кира Юрьевна
Бабушкина Кира Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.2023
Пол
Женский
Отец
Бабушкин Юрий Маратович
1983 г.р.
Мать
Бабушкина (Стерихова) Екатерина Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2023
Отец:
Бабушкин Юрий Маратович
Мать:
Бабушкина Екатерина Сергеевна
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