Самчук Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1977
Сын: Самчук Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кречик Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.11.1980
Сын: Самчук Николай Владимирович
Мать ребёнка: Кречик Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.12.1986
Дочь: Самчук Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Кречик Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно