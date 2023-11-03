Самчук Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самчук Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1977

Сын: Самчук Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кречик Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
23.11.1980

Сын: Самчук Николай Владимирович

Мать ребёнка: Кречик Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
14.12.1986

Дочь: Самчук Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Кречик Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кречик Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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