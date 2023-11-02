Кречик Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кречик Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957

Отец: Кречик Алексей Степанович

Мать: Устемчук Прасковья Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самчук Владимир

Рождение ребёнка
29.06.1977

Сын: Самчук Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Самчук Владимир

Рождение ребёнка
23.11.1980

Сын: Самчук Николай Владимирович

Отец ребёнка: Самчук Владимир

Рождение ребёнка
14.12.1986

Дочь: Самчук Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Самчук Владимир

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