Кречик Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самчук Владимир
Рождение ребёнка
29.06.1977
Сын: Самчук Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Самчук Владимир
Рождение ребёнка
23.11.1980
Сын: Самчук Николай Владимирович
Отец ребёнка: Самчук Владимир
Рождение ребёнка
14.12.1986
Дочь: Самчук Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Самчук Владимир